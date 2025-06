Milan Theo Hernandez all’Al-Hilal | c’è l’ok del giocatore

Il mondo del calcio è in fermento: Theo Hernandez, talento spagnolo del Milan, ha dato il suo via libera al trasferimento all'Al-Hilal. Dopo settimane di trattative e un rifiuto iniziale, ora le due società sono vicine a chiudere un affare da circa 20 milioni di euro. La sua decisione segna un'importante svolta nel mercato internazionale, lasciando il Milan e i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. La trattativa promette di rivoluzionare il panorama calcistico.

Milano, 23 giugno 2025 – Theo Hernandez ha dato l'ok al trasferimento all' Al-Hilal. Ora il club saudita e il Milan devono chiudere l'accordo, già trovato in precedenza sulla base di 30 milioni più bonus e che verrà probabilmente ritoccato al ribasso. Il 27enne aveva inizialmente rifiutato il trasferimento a Riad e una proposta di 18 milioni a stagione. Partirà per una cifra monstre attorno ai 20. Milan, fumata nera con il Chelsea per Mike Maignan: non c’è l'accordo Il muro contro muro tra il francese e la società di via Aldo Rossi è ai titoli di coda. Lontani i tempi dello scudetto, della fascia di capitano, dei 31 gol in campionato con i quali ha sorpassato il suo idolo Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, Theo Hernandez all’Al-Hilal: c’è l’ok del giocatore

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - hilal

Calciomercato.com – Milan, l’Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra | Primapagina - Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l’Al-Hilal non molla la presa.

CMIT | #THEO HERNANDEZ VERSO L'AL-HILAL L'apertura all'Al Hilal nella giornata di ieri, ora #TheoHernandez è ad un passo dal lasciare il Milan. La strategia rossonera ha dunque funzionato. Affare in chiusura ? @MartinSa1988 Vai su X

Theo Hernandez: L'AL-HILAL SPINGE Il club arabo vuole chiudere il prima possibile e fa forte pressing sul calciatore e sul Milan Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano e Matteo Moretto #ACMilan #TheoHernandez #AlHilal Vai su Facebook

Milan, netta apertura di Theo Hernandez all’Al-Hilal: le ultime; Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: la nuova formula, si può chiudere; Milan, Theo apre all'Al Hilal: quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza.

Addio Milan, Theo Hernandez da Simone Inzaghi: tutti i dettagli del trasferimento all’Al Hilal - Il laterale francese pronto a lasciare i rossoneri, le ultime sul passaggio in Arabia Saudita ormai in via di definizione ... Secondo calciomercato.it

Milan, Theo Hernandez dice sì all'Al Hilal: affare in chiusura, i dettagli - Theo Hernandez e il Milan sono pronti a salutarsi dopo sei anni: il terzino francese è ormai a un passo daall`Al Hilal. Da msn.com