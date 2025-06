Milan Theo Hernandez ai saluti | Romano conferma l’accordo e il via libera

Dopo una lunga e complessa trattativa, il trasferimento di Theo Hernandez dall’AC Milan all’Al-Hilal è finalmente ufficiale. Romano ha confermato l’accordo e il via libera, segnando un nuovo capitolo nella carriera del calciatore francese. Ora, i tifosi milanisti si preparano a salutare uno dei protagonisti più amati degli ultimi tempi, mentre il mondo del calcio osserva con attenzione questa incredibile svolta.

La lunghissima trattativa per il trasferimento dal Milan all'Al-Hilal di Theo Hernandez è arrivata al suo epilogo: le parole di Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernandez ai saluti: Romano conferma l’accordo e il “via libera”

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - romano

Calciomercato Milan, Romano: “Theo Hernandez-Real Madrid, vi spiego tutto” - Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha svelato gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan, concentrandosi sui rumor che vedrebbero Theo Hernandez lontano dai rossoneri e vicino al Real Madrid.

Le ultime di @FabrizioRomano sul futuro di #TheoHernandez e le valutazioni del #Milan su Ricci Vai su X

Theo Hernandez: L'AL-HILAL SPINGE Il club arabo vuole chiudere il prima possibile e fa forte pressing sul calciatore e sul Milan Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano e Matteo Moretto #ACMilan #TheoHernandez #AlHilal Vai su Facebook

Calciomercato Milan, per Theo Hernández all’Al-Hilal spunta una deadline; Theo verso l'Al Hilal? Romano: Il club arabo vuole chiudere l'affare entro le prossime 24/48 ore; La trattativa bloccata per Angelino e il no di Theo Hernandez, countdown per l’Al Hilal: Inzaghi vuole pescare il terzino in Serie A, Roma e Milan in attesa.

Theo ha accettato: Romano annuncia le cifre e la destinazione - Il calciomercato del Milan vede ancora tra i protagonisti Theo Hernandez, nell’annuncio di Fabrizio Romano. Lo riporta calciomercato24.com

Calciomercato Milan, Romano: “L’Al Hilal vuole far firmare Theo in settimana” - Ecco tutti gli aggiornamenti di calciomercato, riguardanti il mondo Milan, dati da Fabrizio Romano nel consueto video sul canale ... Riporta msn.com