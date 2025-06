Milan Theo apre all' Al Hilal Per la fascia destra Tiago Santos o Vanderson | le trattative

Il mercato in casa Milan è in fermento: Theo Hernandez sembra pronto a sbarcare all’Al Hilal, aprendo nuove opportunità per la fascia destra. Le trattative con Tiago Santos e Vanderson sono in corso, mentre Hernandez si avvicina al sì definitivo alla proposta saudita. Ora resta da definire l’accordo tra le società, con Tare che punta i terzini di Lilla e Monaco per rinforzare la rosa. La strada verso una rivoluzione difensiva è sempre più concreta.

Hernandez verso il sì alla proposta saudita: ora servirà l’accordo tra le due società. Nel mirino di Tare i terzini di Lilla e Monaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Theo apre all'Al Hilal. Per la fascia destra Tiago Santos o Vanderson: le trattative

In questa notizia si parla di: milan - theo - apre - hilal

Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: parti a lavoro per l’accordo, si può chiudere - Il futuro di Theo Hernandez potrebbe cambiare volto: l’ala del Milan apre alla possibilità di un trasferimento all’Al Hilal, con le trattative in fase avanzata.

? Theo Hernandez apre all’Arabia Saudita L’Al Hilal è pronto a tornare alla carica con una nuova proposta per strappare il sì del giocatore, che per la prima volta ha aperto al trasferimento in Saudi Pro League. Vendere Theo è la scelta giusta per il Milan? Vai su Facebook

Theo Hernández apre all’Al Hilal: pronto contratto da 20 M€/anno. Il club saudita abbassa i bonus ma garantisce 30 M€ al #Milan. Domani giornata chiave per la fumata bianca [via @SkySport] #Calciomercato #Theo #AlHilal #SerieA Vai su X

Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: la nuova formula, si può chiudere; Milan, Theo apre all'Al Hilal. Per la fascia destra Tiago Santos o Vanderson: le trattative; Theo Hernandez apre all’Al Hilal: parti a lavoro per l’accordo.

Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: la nuova formula, si può chiudere - In serata sono arrivati importanti sviluppi nella trattativa tra Milan e Al Hilal per il terzino ... Come scrive msn.com

Theo Hernandez apre all’Al Hilal: l’ultima offerta al Milan e al giocatore - Il Milan affronta una cruciale trattativa per il futuro di Theo Hernandez con l’Al Hilal: dettagli e prospettive sulla possibile cessione. Segnala msn.com