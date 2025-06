Milan Tare va all in su Xhaka | pronta la seconda offerta al Bayer Leverkusen

Milan Tare punta deciso su Xhaka e non si ferma: pronta la seconda offerta al Bayer Leverkusen, con un blitz lampo a Dusseldorf che ha sancito l’accordo. La strategia del dirigente rossonero sembra ormai ben avviata, con i dettagli che si stanno perfezionando per portare il centrocampista in Italia. L’attesa cresce: il grande colpo potrebbe essere vicino.

Il blitz di Tare a Dusseldorf, andato in scena esattamente una settimana fa, è servito per blindare l`accordo, poi definito in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: tare - milan - xhaka - pronta

25 milioni e va al Milan: ma Tare deve fare in fretta, l’Inter è pronta a soffiarlo - Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si prepara a un acquisto da 25 milioni, ma la concorrenza dell'Inter crea tensione.

? Il #Milan abbandona la corsa a #Ricci Dopo mesi di trattative, Tare vira su #Xhaka e #Guerra, lasciando il talento del #Torino all’#Atalanta, pronta a offrire 30M € Allegri e Tare cambiano i piani rossoneri #SerieA #Calciomercato #Football Vai su X

Milan: mercato e cessioni bloccate. Il piano Tare... Le news https://milanworld.net/threads/milan-mercato-e-cessioni-bloccate-piano-tare-non-decolla.152063 #Milan #Acmilan #Calciomercato Vai su Facebook

Milan, Tare va all in su Xhaka: pronta la seconda offerta al Bayer Leverkusen; Milan, la trattativa per Xhaka entra nel vivo: pronta l'offerta da 10 milioni al Bayer Leverkusen, che vuole Thiaw; Milan, si accende la trattativa per Xhaka: c'è il primo sì, sono ore decisive. Sfida al Napoli per Nunez.

Milan, Tare va all in su Xhaka: pronta la seconda offerta al Bayer Leverkusen - Il blitz di Tare a Dusseldorf, andato in scena esattamente una settimana fa, è servito per blindare l`accordo, poi definito in ogni dettaglio nei giorni scorsi,. Scrive calciomercato.com

Milan, la trattativa per Xhaka entra nel vivo: pronta l'offerta da 10 milioni al Bayer Leverkusen, che vuole Thiaw - Il Milan vuole affidare la regia della squadra a Granit Xhaka, oggetto dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Riporta msn.com