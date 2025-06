Milan Santiago Gimenez segna in rovesciata | goal annullato dal Var VIDEO

Nel cuore della Gold Cup, Milan Santiago Gimenez incanta con una spettacolare rovesciata, ma il suo gol viene annullato dal VAR. Il Messico e Costa Rica pareggiano 0-0, conquistando entrambe la qualificazione ai quarti di finale, grazie a una differenza reti superiore. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena che promette ancora grandi sfide nel torneo continentale!

Il Messico pareggia 0-0 col Costa Rica alla Gold Cup. Entrambe le squadre si qualificano ai quarti di finale: grazie a una migliore differenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Santiago Gimenez ha deluso? Ecco i suoi numeri in rossonero - L'estate e il mercato di gennaio hanno portato al Milan volti nuovi, ma non tutti hanno brillato. Tra le delusioni più evidenti spicca Santiago Gimenez, la cui performance in rossonero ha deluso le aspettative.

Milan, Gimenez non basta: si cerca un’altra punta, offerto Darwin Núñez. Vi piacerebbe? Un grande attaccante per un grande Milan. Massimiliano Allegri e Igli Tare ci stanno pensando da un po’. Se è vero che nella rosa rossonera c’è già Santiago Gime Vai su Facebook

Santiago Gimenez segna contro il Messico e manda un segnale ad Allegri per il Milan - Il ruolo di Santiago Gimenez nel futuro del Milan: tra prestazioni internazionali e dinamiche di mercato, come il centravanti intende guadagnarsi un posto centrale nelle strategie di Allegri. Si legge su msn.com