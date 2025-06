Milan la verità su Theo Hernandez | non ha ancora detto sì Dembele insegna…

Milan, la verità su Theo Hernandez ancora non è stata svelata: Dembele ci insegna come il mercato possa riservare sorprese. Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna sulle ultime novità, tra discussioni sul futuro del francese e le strategie di mercato dei rossoneri. Rimanete sintonizzati, perché in casa Milan tutto può cambiare da un momento all’altro.

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie sul mondo Milan. Il calciomercato e il futuro di Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la verità su Theo Hernandez: non ha ancora detto sì. Dembele insegna…

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - verità

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Reijnders svenduto, la verità sulla cifra! Maignan e Theo Hernandez in uscita… Ma “anche senza Europa non dobbiamo cedere” Le ultime da Casa Milan... Vai su Facebook

Le ultime sulle (s)vendite a Casa Milan ? Reijnders e la verità sulla cifra, Maignan e Theo Hernandez… Almeno è fatta per Modric Vai su X

Theo Hernandez, sirene dall’Arabia Saudita: la verità di Fabrizio Romano; Milan, la verità sul rilancio dell’Atletico Madrid per Theo e le cifre dell’ultima offerta; Milan-Girona 1-0, 5 verità: Leao convince, Theo enigmatico, Pavlovic redivivo.