Milan la scelta di Theo Nuovi colloqui con Maignan e i nomi per la difesa

Il calciomercato del Milan si scalda con le ultime novità di oggi, lunedì 23 giugno 2025. Tra i nomi più caldi di giornata ci sono Theo Hernandez, il nuovo volto della squadra, e Maignan, pronto a tornare in campo. La sessione entra nel vivo, con nuovi colloqui e trattative che infiammano l’ambiente rossonero. La corsa ai rinforzi per la rosa meneghina non si ferma: ecco gli sviluppi più recenti.

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 23 giugno 2025: la sessione si infiamma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la scelta di Theo. Nuovi colloqui con Maignan e i nomi per la difesa

In questa notizia si parla di: milan - scelta - theo - colloqui

Theo Hernandez spiazza il Milan: la scelta che rivoluziona il mercato - Theo Hernandez sorprende il Milan con una decisione inattesa che potrebbe stravolgere il mercato. Con l'addio di Inzaghi all'Inter, i rossoneri si trovano in una situazione di instabilità, costretti a ripensare le loro strategie.

Ultim’ora incredibile lanciata da Fabrizio Romano: il Milan starebbe pensando a Luka Modric Il centrocampista croato ha salutato il Real Madrid da pochi giorni e avrebbe gli occhi di molti club addosso, tra cui quelli proprio del Diavolo Il nuovo DS Igli Ta Vai su Facebook

Milan, la scelta di Theo. Nuovi colloqui con Maignan e i nomi per la difesa; L’Al Hilal accelera per Theo Hernández: decisione imminente, pressing sul Milan e sul giocatore; Atletico Madrid su Robertson: è la prima scelta dopo il fallito assalto a Theo Hernandez.

Zinchenko nel mirino del Milan: sarà lui l’erede di Theo? - Il Milan valuta Oleksandr Zinchenko come possibile sostituto di Theo Hernandez, in uscita verso Al- Segnala europacalcio.it

Theo Hernandez Milan, cessione ad un passo: cambia il mercato rossonero - Ecco le ultime sul futuro della stella rossonera e su dove andrà. spaziomilan.it scrive