Milan guarda Vlahovic In gol nella vittoria della Juventus contro il Casablanca

Il Milan osserva con attenzione mentre la Juventus conquista una vittoria convincente contro il Wydad Casablanca, con un punteggio di 4-1 nel Mondiale per Club. Tra i protagonisti in campo, spicca Dusan Vlahovic, autore di un gol che ha fatto vibrare gli animi bianconeri. Una prestazione che rafforza le ambizioni europee e alimenta il fascino delle sfide internazionali. La scena è pronta per nuovi emozionanti capitoli di questa stagione calcistica.

La Juventus supera il Wydad Athletic Casablanca per 4-1 nella seconda sfida del Mondiale per Club e segna anche Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, guarda Vlahovic. In gol nella vittoria della Juventus contro il Casablanca

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus - casablanca - milan

Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta - A novanta minuti dal termine della Serie A, Juventus e Milan affrontano sfide decisive, mentre le voci di calciomercato infiammano l'ambiente.

FIFA Club World Cup La Juventus vince e convince contro i marocchini del Wydad Casablanca. A segno per i bianconeri Yildiz due volte, Vlahovic e un'autorete. Per la squadra nordafricana segna Lorch. La Juventus si trova prima nel girone con 9 gol fatti e u Vai su Facebook

Juventus - Search Vai su X

Yildiz show e la Juventus va agli ottavi del Mondiale per club: 4-1 al Wydad Casablanca, segna anche Vlahovic; Mondiale per Club, la Juve vince ancora: a segno anche Vlahovic; Dusan Vlahovic, ora il guaio è enorme: Juve, cosa sta succedendo | .it.

Vlahovic Milan, arriva la chiamata di Max Allegri per convincere il ragazzo. Arriva la prima risposta - Vlahovic nel mirino del Milan: contatto con Allegri e futuro che potrebbe colorarsi sempre più di rossonero. Riporta calcionews24.com

Vlahovic Milan, l’affare può decollare: contatti tra il serbo e Allegri, la Juventus direbbe sì a questa offerta. Tutti i dettagli - Vlahovic Milan, l’affare può decollare: contatti tra il serbo e Allegri, la Juventus direbbe sì a questa offerta. juventusnews24.com scrive