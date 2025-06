Milan contatto diretto con Theo Hernandez | apertura confermata all'Al-Hilal cosa manca per chiudere

Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all'Al Hilal, segnando una svolta nelle trattative di mercato. Dopo le voci di un possibile ripensamento, ora tutto sembra più chiaro e le parti sono più vicine alla definizione dell’accordo. Milan, contatto diretto e trattativa in corso: cosa manca ancora per chiudere definitivamente questa operazione che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all`Al Hilal. Le indiscrezioni di ieri su un ripensamento del francese all`offerta saudita hanno avuto.

Milan, l'Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra | Primapagina - Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l'Al-Hilal non molla la presa.

BREAKING- Theo Hernandez ha confermato apertura all'Al Hilal in un contatto diretto avvenuto questa mattina con il Milan. Ora il suo agente è in costante contatto con l'intermediario italiano per tutti i termi contrattuali, le clausole. Trattativa calda.

Theo Hernandez: L'AL-HILAL SPINGE Il club arabo vuole chiudere il prima possibile e fa forte pressing sul calciatore e sul Milan Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano e Matteo Moretto #ACMilan #TheoHernandez #AlHilal

Milan, contatto diretto con Theo Hernandez: apertura confermata all'Al Hilal, cosa manca per chiudere - Le indiscrezioni di ieri su un ripensamento del francese all'offerta saudita hanno avuto uno sviluppo nella mattinata di lunedì: secondo quanto ...

Theo Hernandez apre a Inzaghi: il Milan spera. Allegri, c'è una domanda per te - Hilal per la prima volta il terzino ha accettato di sedersi al tavolo con gli arabi.