Milan che mercato | Theo verso l’Arabia Xhaka vicino e Vlahovic a 20 milioni?

Il mercato del Milan si infiamma con grandi colpi e trattative in corso. Theo Hernandez potrebbe lasciare i rossoneri per l’Arabia, mentre Xhaka si avvicina ai biancocelesti e Vlahovic potrebbe approdare a Milano per 20 milioni di euro. Ecco le notizie più importanti di oggi, lunedì 23 giugno 2025, tra novità di campionato e mosse di calciomercato. Restate con noi per scoprire tutte le anteprime!

Mercato Milan, è rottura con Theo Hernandez? L’incontro con gli agenti e l’ipotesi Arabia - Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico: l'incontro con gli agenti ha sollevato più di un dubbio.

