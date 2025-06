Milan Allegri vuole una rosa di 23 giocatori | gli esuberi in partenza

Massimiliano Allegri punta a plasmare un Milan più agile e competitivo per la stagione 2025-2026, con una rosa ridotta a 23 elementi. La strategia prevede una rigorosa selezione e la cessione degli esuberi, per creare un team equilibrato e facilmente gestibile. Con questa mossa, il tecnico ambisce a rilanciare i rossoneri e tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Massimiliano Allegri, per il suo Milan 2025-2026, vuole una rosa snella e gestibile: tanti giocatori saranno ceduti nel calciomercato estivo.

Il Milan torna a sognare con Massimiliano Allegri, che sta ridefinendo la rosa in vista di una nuova era.

