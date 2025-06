Migranti Ocean Viking a Savona | 73 a bordo casi di scabbia

A Savona, l'arrivo dell'Ocean Viking con 73 migranti a bordo ha suscitato preoccupazione a causa di segnalazioni di casi di scabbia. Le autorità sanitarie stanno ora verificando attentamente le condizioni di salute dei migranti, affidandosi ai medici della sanità marittima e dell'Asl. La tutela della salute pubblica resta la priorità , garantendo un intervento tempestivo e mirato per tutelare tutti i soggetti coinvolti.

A verificare le condizioni di salute dei migranti saranno i medici della sanità marittima e dell'Asl visto che sono stati segnalati alcuni casi di scabbia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

