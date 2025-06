Migranti Meloni | su lista dei paesi sicuri decisioni ideologiche

La presidente Meloni sottolinea come la lista europea sui Paesi sicuri rappresenti una risposta alle decisioni influenzate da un'ideologia distorta, auspicando un’accelerazione nei negoziati. Un passo fondamentale per rafforzare la posizione dell’Italia e garantire politiche più efficaci in materia di migrazione. La sfida ora è tradurre questa volontà in azioni concrete, per un sistema più equilibrato e giusto.

Roma, 23 giu. (askanews) - "La lista europea sui Paesi sicuri fa giustizia delle decisioni dettate da una distorta lente ideologica a cui abbiamo assistito in Italia. Ora vanno portati avanti rapidamente i relativi negoziati". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migranti, Meloni: su lista dei paesi sicuri decisioni ideologiche

