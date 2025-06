Migranti la svolta della Germania | anche Berlino si unisce al tavolo europeo promosso dall’Italia

L’Italia si conferma protagonista nel fronteggiare le sfide dell’immigrazione, aprendo una nuova stagione di cooperazione europea. Con la Germania che si unisce al tavolo di lavoro promosso dall’Italia, si rafforzano le strategie condivise in vista del Consiglio europeo del 26-27 giugno. Un passo importante verso soluzioni più efficaci e coordinate nel rispetto dei diritti umani. La collaboration tra paesi leader rappresenta una svolta decisiva per affrontare questa complessa emergenza.

Ci sarà anche il tema dei migranti sul tavolo del Consiglio europeo del 26 e 27 giungo. Con una novità: anche la Germania si è unita al gruppo di lavoro sull’immigrazione promosso dall’Italia insieme alla Danimarca e ai Paesi Bassi. Ad annunciarlo è stata la premier Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera. La Germania si unisce al tavolo di lavoro sui migranti promosso dall’Italia. «L’Italia è stata all’avanguardia in questo dibattito e sempre molto esigente sull’attuazione pratica di quanto deciso, e, ovviamente, anche in occasione di questo Consiglio si riunirà il gruppo di lavoro sull’immigrazione che abbiamo promosso insieme a Danimarca e Paesi Bassi, e che ormai rappresenta ampiamente la maggioranza degli Stati Membri, tenuto conto che ora anche la Germania ha deciso di farne parte», ha detto la presidente del Consiglio, ricordando i passi intrapresi dall’Ue, grazie prima di tutto all’azione italiana, per cambiare il paradigma europeo rispetto al tema, passando dalla questione dell’accoglienza a quella della protezione dei confini esterni e delle misure strategiche per arrivare al controllo dei flussi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la svolta della Germania: anche Berlino si unisce al tavolo europeo promosso dall’Italia

