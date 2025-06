Mieloma multiplo | arriva un nuovo farmaco che migliora la qualità della vita

Il mieloma multiplo, una sfida complessa per molti pazienti, riceve una speranza concreta grazie a un nuovo farmaco che promette di migliorare significativamente la qualità della vita. L'Aifa ha approvato la rimborsabilità di elranatamab, un innovativo anticorpo monoclonale bispecifico capace di attaccare e distruggere le cellule tumorali, offrendo nuove possibilità di gestione e speranza. Questa novità rappresenta un passo importante verso un futuro più luminoso e meno invasivo.

Mieloma multiplo, un nuovo farmaco in regime di rimborsabilità - Un'innovazione che fa sperare: Pfizer presenta elranatamab, un nuovo farmaco rimborsabile in Italia per il mieloma multiplo recidivato e refrattario.

