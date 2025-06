Midnight Hammer | il blitz che fa la storia minuto per minuto

Nel cuore della notte, l'operazione "Midnight Hammer" ha scritto una nuova pagina nella storia delle operazioni militari. Coordinata tra l'US Air Force e la US Navy, questa missione mirata ha colpito le centrali nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, con l'obiettivo di indebolire le capacitĂ di arricchimento dell'Iran. Un blitz che potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Medio Oriente e oltre, spingendo Teheran sulla difensiva e aprendo nuove prospettive diplomatiche.

Definita in codice “Midnight Hammer”, “ Martello di Mezzanotte”, l’operazione comb con cui l'US Air Force e la US Navy hanno tacca ieri, prima dell'alba, le ins nucleari niane di Fordow, Natanz e Isfah avrebbe, secondo il segre alla Difesa cano Pete Hegseth, valenza “psic per spingere l’Iran alla resa. Non è escluso che Washington abbia so, c questo raid, anche “acco Israele per poi rit unavia tica. L’a è stata relazionata dal ca degli Stati Maggiori Riuni USA, il generale Dan Caine «Tra la mezzanotte di vener e sabato mattina, un grupp di bombardieri B-2 è partit dagli Stati Uniti. Per mant la sorpresa, parte s'è spostato verso del gr ovest e nel Pacifico come esca tentativo gann noto solo a un ro lim di pianificatori e leade qui a Washington e al quart generale di Tampa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Midnight Hammer": il blitz che fa la storia minuto per minuto

"Midnight Hammer". Cosa significa e cosa nasconde nome dell'operazione Usa in Iran - Il termine "Midnight Hammer" richiama un’immagine potente e misteriosa, evocando l’idea di un'azione decisiva e implacabile.

IL PUNTO ALLE 17.00 - Il blitz americano è 'Martello di mezzanotte' - Il Pentagono ha battezzato così l'attacco di stanotte ai siti nucleari dell'Iran, che ha riportato gli Stati Uniti in guerra al fianco di Israele. ansa.it scrive

"Midnight Hammer": ecco come l'America è tornata in guerra