Midnight Hammer | anatomia dell’attacco USA all’Iran

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno condotto l'operazione “Midnight Hammer”, un attacco mirato alle installazioni nucleari iraniane. Il generale Dan Caine ha rivelato dettagli dell’operazione durante una conferenza stampa, svelando una strategia accuratamente pianificata e decisa a mostrare la forza statunitense. Ma cosa si cela dietro questa mossa audace? Analizziamo insieme i retroscena di questo evento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri regionali.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione “ Midnight Hammer ” per colpire tre installazioni nucleari iraniane. Il capo di Stato maggiore della Difesa USA, generale Dan Caine, nella giornata di domenica 22 ha rilasciato una conferenza stampa in cui, a grandi linee, ha spiegato come è avvenuta l’operazione militare. “Ieri sera, intorno alle 17:00 ora standard orientale (Eastern Standard Time), e poco prima che il pacchetto d’attacco entrasse in Iran, un sottomarino statunitense nell’area di responsabilità del U.S. Central Command (il comando per Asia Centrale e M. 🔗 Leggi su It.insideover.com