Michele Emiliano presto di nuovo papà il quarto figlio a 65 anni del governatore della Puglia con la nuova compagna

Michele Emiliano, il riconosciuto governatore della Puglia, si prepara a vivere un momento di gioia e intimità: a 65 anni, diventerà padre per la quarta volta con la sua nuova compagna. La notizia, anticipata da Dagospia, rivela come Emiliano abbia adottato una strategia di totale riservatezza sanitaria per proteggere la sua famiglia dagli occhi indiscreti. All’orizzonte del governatore pugliese si prospettano notti di emozioni profonde e nuove speranze, dimostrando che l’amore non ha età e che la vita può riservare ancora sorpre

A 65 anni, Michele Emiliano è pronto a diventare di nuovo padre. Il nuovo erede dovrebbe nascere tra agosto e settembre. Ad anticipare la notizia il sito Dagospia, che ha aggiunto come negli ultimi mesi il governatore abbia insistito su una politica di «totale riservatezza sanitaria» per tutelare sé stesso e soprattutto la compagna, a rischio assedio da parte di giornalisti e curiosi. All’orizzonte del governatore pugliese si prospettano notti insonni e riunioni fiume, con le Regionali imminenti che potrebbero vederlo candidato almeno al Consiglio regionale. Sempre se il candidato in pectore del centrosinistra, Antonio Decaro, sciolga la riserva sui big come lui e Nichi Vendola, finora poco graditi tra i nomi in lista. 🔗 Leggi su Open.online

Minacce a Emiliano dopo stop della Regione ai rapporti con Israele, il governatore: "Da anni giro senza scorta" - Dopo lo stop della Regione ai rapporti con Israele, emergono nuove minacce nei confronti di Emiliano, che da anni si muove senza scorta, dimostrando grande coraggio e determinazione.

Per il governatore pugliese Michele Emiliano: “Con la prevenzione si riducono le disuguaglianze” Vai su X

Minacce di morte a Michele Emiliano: indagato 34enne romano L’uomo avrebbe inviato due distinti messaggi al governatore pugliese, il 30 maggio e il 3 giugno da un account personale Vai su Facebook

