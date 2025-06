Michele Emiliano di nuovo papà quarto figlio a 66 anni per il presidente della Regione Puglia

Una notizia che sorprende e conquista il cuore: Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, a 66 anni si prepara a diventare padre per la quarta volta. Dopo aver già vissuto l’esperienza della genitorialità con i suoi tre figli, questa nuova avventura, prevista per settembre, vede al suo fianco Valeria Gentile, un’artista di talento. La loro storia d’amore, nata tra le pieghe di città vibranti, promette di arricchire ancora di più una vita dedicata alla passione e alla famiglia.

Dopo i tre figli avuti dall’ex moglie, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, 66 anni a luglio e già nonno, diventerà padre per la quarta volta. La nascita del bimbo è prevista a settembre e la futura mamma è Valeria Gentile, in arte ‘Nuvola’, un’artista 40enne di Monopoli con una formazione in discipline economiche e politiche, che ha vissuto tra Bologna e Milano prima di tornare in Puglia: i due, scrive Repubblica, convivono da qualche tempo in una casa in centro a Bari. Il nascituro, filtra dalla Puglia, sarebbe un maschietto. Emiliano, che in passato è finito sulle pagine di gossip per la relazione con la sua addetta stampa Elena Laterza, come detto ha avuto tre figli dall’ex moglie: Giovanni, Francesca e Pietro. 🔗 Leggi su Lettera43.it