Mi dissocio | Romina gela Al Bano Lui replica piccato | Coltellata mediatica

In un mondo dove le star sono più vicine che mai, anche i dissapori tra ex iconici come Romina e Al Bano trovano spazio sui social. La recente polemica riguardo al concerto di San Pietroburgo ha acceso la scintilla di una disputa mediatica, con parole che rivelano sentimenti nascosti e tensioni mai sopite. Ecco come si sono svolti i fatti, tra botta e risposta, nel cuore di una querelle che tiene banco tra fan e followers.

Botta e risposta. Sui social, dove Al Bano e Romina non cantano "Felicità". Almeno stavolta. Perché i due, ex da molti anni, avrebbero discusso. Il motivo sarebbe legato al viaggio di Carrisi in Russia per il concerto di San Pietroburgo. Sui social Romina, ex moglie di Carrisi, ha lanciato un messaggio: "Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia, non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità". Carrisi, però, replica con una risposta che gela la Power: "Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Mi dissocio": Romina gela Al Bano. Lui replica piccato: "Coltellata mediatica"

In questa notizia si parla di: dissocio - romina - gela - bano

Al Bano canta “Felicità” in Russia, ma Romina Power non è d’accordo: “Mi dissocio” - Romina Power si dissocia pubblicamente dall’esibizione di Al Bano in Russia, dove ha cantato “Felicità”.

Romina gela Al Bano: "Mi dissocio". Lui replica: "Coltellata mediatica" - Sui social, dove Al Bano e Romina non cantano "Felicità". Si legge su iltempo.it

Romina Power attacca Al Bano: «Ha cantato "Felicità" in Russia, mi dissocio». La risposta: «Una coltellata dalla madre dei miei figli» - Il motivo della lite è il viaggio del cantante in Russia, per un concerto a San ... Lo riporta msn.com