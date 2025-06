Mi dicono ‘non preoccuparti non sei così grassa’ Non prendo sul serio queste reazioni inappropriate | lo sfogo della modella curvy Kate Kope

In un mondo sempre più attento alla diversità e all’autenticità, la storia di Kate Kope ci ricorda l’importanza di accettarsi e di reagire con forza alle ingiustizie. La modella curvy americana, con il suo video virale su TikTok, denuncia un episodio di superficialità e commenti inappropriati che troppo spesso accompagnano il nostro quotidiano. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul valore del rispetto e dell’autenticità, per costruire un futuro più inclusivo.

“Non preoccuparti, non sei così grassa “. Con un video pubblicato sul proprio profilo TikTok (con oltre 400 mila riproduzioni), una modella curvy americana ha raccontato e denunciato l’episodio che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. Mentre stava prendendo un volo in cui la sua vicina di posto, una donna di mezza età, ha voluto ‘rassicurarla’ sul proprio fisico. Kate Kope, modella di Brooklyn con quasi 40 mila followers, ha così raccontato a People: “Sono abituata al fatto che le persone non sappiano bene cosa dire quando dico loro che sono una modella curvy”. La ventisettenne, che ha una taglia che oscilla tra 42 e 44, ha poi aggiunto: “Di persona, non sono affatto quella che qualcuno considererebbe ‘curvy’ o ‘plus size’, quindi spesso ho una reazione imbarazzante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it