Mezzana la frazione ‘gigante’ Società vivace fatta di volontariato Qui la transizione ecologica è realtà

Mezzana, frazione vivace e ricca di volontariato, rappresenta un esempio tangibile di come la comunità possa abbracciare con entusiasmo la transizione ecologica. Con oltre 17.000 abitanti distribuiti tra San Pietro e Madonna dell’Ulivo, questa zona testimonia una forte coesione e un impegno condiviso per un futuro sostenibile. Scopriamo insieme le iniziative che rendono Mezzana un modello di partecipazione e innovazione ambientale.

Mezzana di sopra e Mezzana di sotto. Così veniva definita in passato la frazione che conta 9.800 abitanti sotto la parrocchia di San Pietro e circa 7.000 mila che fanno parte della Madonna dell'Ulivo. Mezzana ha in totale circa 17 mila abitanti ed è una delle frazioni più popolose di Prato. "Fino al 1984 – spiega Don Massimo Malinconi, parroco di San Pietro a Mezzana – la parrocchia comprendeva anche la attuale parrocchia della Madonna dell'Ulivo e via delle Fonti ora parrocchia della badia S. Pio X. I confini attuali della frazione vanno dal museo Pecci, via S.Andrea a Tontoli e una parte di viale Montegrappa in giù fino a via dei Confini, poi da lì è Capalle.