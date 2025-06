Mezzaluna Rossa attacco Israele vicino sede a Teheran

Un nuovo episodio di tensione scuote Teheran: l'attacco israeliano vicino alla sede della Mezzaluna Rossa iraniana ha generato sconcerto e preoccupazione. Mentre il fumo si leva nel cielo di Teheran, la situazione si fa sempre più intricata, lasciando dietro di sé un velo di incertezza e timori per il futuro. In un contesto già complesso, ogni nuovo evento rischia di inasprire ulteriormente le tensioni nella regione.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che l' attacco israeliano ha colpito vicino al suo edificio nel nord di Teheran. "Nuovo attacco nei pressi dell'edificio della Mezzaluna Rossa.", ha dichiarato il servizio di emergenza in un post sul suo canale Telegram, accompagnato da un video del fumo che si alzava dal luogo dell'attacco. Il quotidiano iraniano Nournews ha segnalato anche diverse grandi esplosioni udite nella capitale iraniana.

Attacco israeliano a Teheran: uccisi tre soccorritori della Mezzaluna Rossa - Una tragedia che scuote l'area e mette in evidenza le tensioni crescenti nella regione: tre coraggiosi soccorritori della Mezzaluna Rossa iraniana sono stati tragicamente uccisi a Teheran durante un attacco israeliano.

