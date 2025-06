Mette il Gps nella borsetta griffata. Derubata, coi carabinieri la ritrova.

Una trentenne romana vittima di un furto in treno, ma grazie alla tecnologia GPS installata nella sua borsetta griffata, i carabinieri sono riusciti a rintracciarla e recuperare tutto il suo contenuto. La disavventura si è conclusa con successo, dimostrando come l’innovazione possa fare la differenza tra perdita e ritrovamento. La presenza di dispositivi di sicurezza può davvero cambiare le sorti delle situazioni più imprevedibili.

E’ stata derubata in treno della sua borsetta, ma la presenza di un dispositivo Gps-Gms all’interno ha permesso di recuperare il maltolto e tutto il suo contenuto. La disavventura è accaduta ieri a una trentenne romana, che era in viaggio su un treno dell’Alta Velocità . Ignoti hanno approfittato di un momento di distrazione della vittima, mentre era in transito verso Reggio, per impossessarsi della sua borsa di lusso Toteme con all’interno un portafoglio Prada, documenti personali, chiavi di casa e altri oggetti, per un valore complessivo di oltre 1.300 euro. Quando si è accorta del furto ha contattato i carabinieri, segnalando pure la presenza del Gps in grado di trasmettere la posizione in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it