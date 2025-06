Metropolitana due sere di stop anticipato per test sui nuovi treni

Per consentire un servizio più efficiente e sicuro, la metropolitana anticiperà gli stop serali nelle due prossime sere, dedicando queste pause a test fondamentali sui nuovi treni e interventi di manutenzione. Questa operazione strategica garantirà un miglioramento sostanziale della qualità del trasporto, assicurando ai passeggeri un’esperienza sempre più affidabile e all’avanguardia. La vostra pazienza durante queste fasi sarà fondamentale per un futuro senza sorprese e più sostenibile.

Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede i test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e lo smontaggio di una torre faro di Rfi presso il tronchino di Brignole. Per consentire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Metropolitana, due sere di stop anticipato per test sui nuovi treni

