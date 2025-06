Metro Linea 1 chiusa per lavori salta corsa del mattino | macchinista ammalato Folla alle stazioni

La mattina di oggi ha messo a dura prova i pendolari: la chiusura della linea 1 del metro a causa dei lavori ha causato code e disagio, con una corsa su otto saltata per l’assenza del macchinista. Tuttavia, il piano alternativo ha dimostrato la sua efficacia, garantendo comunque un servizio funzionante. Una sfida che, nonostante le difficoltà, ha evidenziato l’efficienza delle strategie di emergenza adottate dalle autorità. Continua a leggere per scoprire come è stato gestito il disservizio.

Il primo giorno con le stazioni Linea 1 chiuse registra folla in mattinata alle fermate per le corse solo andata. Ne sono state fatte 7 sulle 8 programmate, una è saltata per malattia conducente. Ma il piano alternativo dei trasporti ha retto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Napoli, lavori in metro sulla linea 1. Il sindaco: "Intervento di manutenzione necessario. Proviamo a ultimarli prima della fine dell'estate"

