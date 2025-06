Metro C chiusa per due ore e mezza a causa di guasti tecnici | disagi per i passeggeri

Al via una mattinata di disagi a Roma: la metropolitana C è stata temporaneamente chiusa per due ore e mezza, a causa di guasti tecnici. I passeggeri, costretti ad affidarsi ai bus sostitutivi, hanno vissuto momenti di disagio che hanno inevitabilmente influenzato il traffico cittadino. La priorità rimane la sicurezza e la ripresa del servizio nel più breve tempo possibile. Per aggiornamenti e sviluppi, continuate a seguirci.

Chiusa la metro C di Roma nelle prime ore di questa mattina, lunedì 23 giugno a causa di malfunzionamenti tecnici. Il servizio è stato garantito con i bus sostitutivi fino al ritorno del servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

