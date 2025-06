Meteo una settimana di fuoco | Temperature anche fino a 40 gradi e afa alle stelle

L’estate si accende con una settimana di fuoco, tra temperature che rasentano i 40 gradi e afa insopportabile. Non siamo ancora nel suo picco massimo, ma il caldo anticipato ci sorprende, sfidando le normali stagioni. Gli esperti concordano: questa ondata di calore è anomala, un segnale chiaro dei cambiamenti climatici in atto. Preparatevi a affrontare giorni roventi come mai prima d’ora, perché il termometro non dà tregua.

"Non siamo ancora nel periodo più caldo dell'anno che normalmente è quello tra metà luglio e metà di agosto e le temperature sono già più alte di quelle che dovremmo avere se fossimo in quei giorni. Insomma se fosse metà luglio, il caldo sarebbe ugualmente anomalo". Non hanno dubbi gli esperti.

SETTIMANA DI FUOCO IN CAPITANATA temperature in forte aumento e rischio afa in tutta la provincia di Foggia

Settimana di fuoco in Capitanata: temperature in forte aumento e rischio afa in tutta la provincia di #Foggia

Settimana di fuoco in Capitanata: temperature in forte aumento e rischio afa in tutta la provincia di Foggia - Sarà una settimana da bollino rosso per la provincia di Foggia, che si appresta a vivere una nuova ondata di caldo africano.

