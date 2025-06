Meteo Roma del 23-06-2025 ore 19 | 15

Preparatevi a una giornata di cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per godersi il massimo del vostro venerdì. La mattina al centro sarà tranquilla, con condizioni stabili che continueranno anche nel pomeriggio, offrendo un'ottima opportunità per attività all'aperto. Tuttavia, al Nord, attenzione alle nubi sparse e ai possibili temporali in montagna, che potrebbero sconfinare nelle pianure. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti meteo e pianificate al meglio il vostro weekend!

meteo venerdì tornati raccolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con nubi sparse alternate a schiarite instabilità momento nel pomeriggio sulle Alpi con acquazzoni e temporali locali sconfinamento entro sera sulle pianure di nord-est asciutto con ferite nella notte al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Sia mattino che al pomeriggio in serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi comunque tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ampi spazi di sereno ovunque temperature minime L'aumento non rincaro al centro-sud massimi generali di Asso vunque previsioni del tetto sono a cura del centro meteo italiano meteo

In questa notizia si parla di: tempo - meteo - asciutto - roma

