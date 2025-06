Meteo | Previsioni per martedì 24 giugno

Preparatevi a una giornata di pura bellezza a Modena! Con il sole splendente e temperature che raggiungono i 36°C, martedì 24 giugno promette di essere ideale per ogni attività all'aperto. Il cielo rimarrà sereno e il clima caldo accompagnerà le vostre giornate, mentre i venti deboli provenienti da Nord-Nordest renderanno l’atmosfera ancora più piacevole. Non lasciatevi sfuggire questa splendida giornata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

