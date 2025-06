Meteo Milano e Lombardia l’naticiclone Pluto spalanca la porta al caldo e all’afa | temperature roventi

L’anticiclone Pluto spalanca le porte a un’ondata di caldo intenso sulla Lombardia, portando temperature roventi che sfiorano i limiti stagionali. Milano e le città vicine si preparano ad affrontare una settimana di afa e sole cocente, sotto l’effetto dell’alta pressione africana. Un nome che non passa inosservato, evocando immagini di calore infernale e atmosfere estive da record. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore.

Milano, 23 giugno 2025 - Caldo e ancora caldo. Secondo gli esperti del Centro Geofisico Prealpino l’alta pressione africana, l'anticiclone Pluto, si estende sull'Europa occidentale e sull'Italia per t utta la settimana con temperature oltre la norma stagionale. Un nome, Pluto, che – spiegano gli esperti de Il Meteo.it – "non passa inosservato, ispirato ai demoni pagani che, nella tradizione, sono stati poi assimilati all’Inferno dantesco. E, vista la situazione, il paragone con l’inferno è tutt’altro che esagerato. Pluto porterà con sé un’ ondata di caldo davvero intensa, destinata a far salire la colonnina di mercurio su valori decisamente estremi per il periodo il tutto condito da una contesto meteo decisamente stabile”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, l’naticiclone Pluto spalanca la porta al caldo e all’afa: temperature roventi

In questa notizia si parla di: caldo - meteo - milano - pluto

Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia - Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia: un atteso caldo estivo nei primi giorni della settimana, seguito da possibili piogge nel weekend.

Meteo Milano e Lombardia, l’anticiclone Pluto spalanca la porta al caldo e all’afa: temperature roventi; Meteo, Pluto infiamma l'Italia con caldo e afa opprimenti: quanto dura; Meteo: è in arrivo l'anticiclone africano Pluto, caldo fino a 38°C; l'analisi di Antonio Sanò.

Meteo, arriva l'anticiclone africano Pluto: caldo intenso e picchi di 40 gradi. Le previsioni per la settimana - Le previsioni meteo per la nuova settimana confermano la tendenza dell'ultimo periodo, vale a dire una nuova era climatica per l'Italia fatta di sempre più frequenti eventi ... Secondo ilmessaggero.it

Meteo, arriva l'anticiclone africano Pluto: sempre più caldo, afa opprimente e picchi di 40 gradi. Le previsioni per la settimana - Le previsioni meteo per la nuova settimana confermano la tendenza dell'ultimo periodo, vale a dire una nuova era climatica per l'Italia fatta di sempre più frequenti eventi ... Segnala ilmessaggero.it