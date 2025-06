Meteo le previsioni in Campania per lunedì 23 giugno 2025

Pronti a scoprire cosa ci riserva il cielo campano per questa giornata? Le previsioni meteorologiche di lunedì 23 giugno 2025 in Campania promettono un clima soleggiato e gradevole, ideale per le vostre attività all'aperto. Con temperature che toccano i 32°C e brezze leggere, sarà una giornata perfetta per godersi il sole. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le eventuali allerte meteo previste per questa giornata estiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 23 giugno 2025. Avellino – bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4294m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4318m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 23 giugno 2025

