Meteo l' anticiclone africano resta ben saldo | termometro fino a 33 gradi

Il cielo si presenterà generalmente sereno, e anche nelle ore più calde, il sole splenderà senza sosta. L'anticiclone africano continuerà a garantire temperature fino a 33 gradi, regalando giornate all'insegna del caldo intenso e dell'alta pressione. Preparatevi a vivere una settimana all'insegna del clima estivo, con poche possibilità di pioggia e tanto divertimento sotto i raggi del sole.

L’anticiclone africano rimarrà ben saldo nel corso della settimana sulle latitudini mediterranee, mantenendo condizioni di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bMeteo.com. Il cielo si presenterà generalmente sereno, e anche nelle ore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Meteo, l'anticiclone africano resta ben saldo: termometro fino a 33 gradi

