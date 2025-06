Meteo | in Sicilia arriva il caldo intenso previsti picchi di quasi 40 gradi

meteo in Sicilia arriva il caldo intenso, con picchi di quasi 40 gradi. L'anticiclone africano garantirà stabilità e cieli sereni, anche nelle ore più calde, specialmente nelle zone interne montuose. Preparatevi a vivere un'estate all'apice del suo splendore, ma attenzione alle alte temperature che richiedono cautela e attenzione.

L'anticiclone africano rimarrà ben saldo nel corso della settimana sulle latitudini mediterranee, mantenendo condizioni di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia. Il cielo si presenterà generalmente sereno, e anche nelle ore pomeridiane, sulle aree interne montuose, le probabilità di.

