Meteo in settimana dominerà l' anticiclone africano | a Rimini temperature oltre i 30 gradi e afa

Mettiamo in evidenza un'estate da record a Rimini, con l'anticiclone africano che porta temperature oltre i 30°C e un'afa persistente. Le giornate saranno soleggiate e calde, regalando momenti di puro relax sulla spiaggia, ma anche qualche disagio legato all'umidità. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com avverte: "A Rimini, i valori...". Preparatevi dunque a vivere una settimana intensa di sole e tepore, perfetta per le vacanze estive.

L’anticiclone nordafricano dominerà la scena nel corso della settimana, determinando condizioni di tempo stabile sulla provincia di Rimini. "Sono attese giornate soleggiate, con temperature in aumento e clima via via più afoso - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. A Rimini, i valori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Meteo, in settimana dominerà l'anticiclone africano: a Rimini temperature oltre i 30 gradi e afa

