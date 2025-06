Meteo in arrivo ondata di caldo con temperature fino a 40° Le previsioni

Preparatevi a vivere una settimana rovente: l'anticiclone africano si fa sentire, portando temperature fino a 40-42°C e un caldo intenso che attraversa l'Europa centro-occidentale. L’Italia non fa eccezione, con valori ben oltre la media e qualche acquazzone pomeridiano isolato sulle Alpi. È il momento di adattarsi a questa ondata di calore!

L'anticiclone africano si fa sempre più pressante. Una bolla calda interesserà questa settimana l'Europa centro-occidentale. Aumenta il caldo anche in Italia con temperature sopra media anche di 6-8 gradi al centro-nord, isolati acquazzoni pomeridiani non sono esclusi sulle Alpi.

