Meteo grande caldo in arrivo L' esperto | Temperature vicine ai massimi storici

Preparatevi a vivere un’ondata di caldo senza precedenti: in arrivo a Bologna temperature vicine ai massimi storici, con punte che sfioreranno i 40 gradi. Dal 24 giugno e nel fine settimana, il termometro salirà vertiginosamente, mettendo alla prova il nostro benessere. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per affrontare questa ondata di calore estrema, perché conoscere le previsioni è il primo passo per proteggersi efficacemente. La tabella delle previsioni di...

Saranno giorni a un passo dai 40 gradi i prossimi attesi a Bologna, a partire già da martedì 24 giugno e soprattutto nel fine settimana. È in arrivo, insomma un'ondata di calore "prossima ai massimi storici", spiega il meteorologo di Arpae, Federico Grazzini.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Buongiorno e buon inizio di settimana dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da ovest, sud-ovest con rinforzi pomeridiani. Mari: poco mossi.

Meteo, grande caldo in arrivo. L'esperto: Temperature vicine ai massimi storici; Meteo Emilia Romagna, quasi +40°C tra 25 giugno e 4 luglio; Azioni Airbus in rialzo: dividendi fino al 50% e produzione ai massimi storici.

Meteo: RECORD di CALDO in arrivo, su queste città si potrebbero battere PRIMATI STORICI, l'elenco - veder polverizzati alcuni record storici di temperatura; di seguito riportiamo i valori massimi raggiunti nella storia climatica