Meteo-Giuliacci da incubo | dove arrivano le notti tropicali

L’Italia si prepara a una settimana di caldo intenso. Da lunedì 23 giugno 2025, l’anticiclone africano porterà masse d’aria calda dal Nord Africa, causando un aumento delle temperature e stabilità atmosferica. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, le regioni tirreniche e le Isole Maggiori, con temperature pomeridiane oltre i 35-36°C. In Sardegna si prevedono punte sopra i 40°C. Le notti saranno tropicali, con temperature minime mai sotto i 20°C e un’umidità elevata che accentuerà il disagio, specialmente per le persone fragili. Questo scenario di afa persisterà per gran parte della settimana, rendendo le condizioni particolarmente opprimenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it