Meteo fase di attenzione per temporali su Bellunese e Alto Trevigiano

Preparatevi a una giornata all'insegna della variabilità, con un meteo instabile e temporali in arrivo sulle zone del Bellunese e Alto Trevigiano. Mentre un impulso perturbato attraversa l'arco alpino, il cielo si farà più incerto nel pomeriggio e sera, richiedendo attenzione e prudenza. Restate aggiornati per non lasciarvi colti impreparati da questo rapido cambio di condizioni atmosferiche.

Nella seconda parte di oggi lunedì 23 giugno il veloce transito di un impulso perturbato a nord dell'arco alpino influenza marginalmente l'Italia nord orientale. Sulla nostra regione questo porta condizioni di tempo a tratti instabile tra il pomeriggio e la serata di oggi, soprattutto sulle zone. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Meteo, fase di attenzione per temporali su Bellunese e Alto Trevigiano

