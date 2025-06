Meteo bollino arancione per l' afa record | temperature fino a 42 gradi ondate di calore in 12 città Ecco quali

L'Italia si trova alle prese con un'ondata di calore senza precedenti, con temperature che sfiorano i 42°C e un bollino arancione già in vigore per 12 città. Questa escalation climatica segna l'inizio di una settimana torrida, mettendo a dura prova la resistenza di cittadini e territori. Martedì 24 giugno 2025 sarà un giorno cruciale, con condizioni meteorologiche che richiedono massima attenzione e precauzioni.

Meteo, l'Italia avvolta in una campana di caldo e temperature record. Inizio di settimana in crescendo per le ondate di calore. Martedì 24 giugno 2025 è previsto bollino arancione.

