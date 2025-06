Meteo a Palermo cielo generalmente sereno con temperature in aumento | La massima arriverà a 33 gradi

Preparatevi a vivere giornate estive all'insegna del sole e delle temperature in costante rialzo: a Palermo, il cielo sarà generalmente sereno con massime che raggiungeranno i 33 gradi. L'anticiclone africano garantirà stabilità atmosferica sulla Sicilia per tutta la settimana, regalando giornate perfette per chi desidera godersi il mare e il relax all'aperto. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per affrontare al meglio questa calda ondata di sole.

L'anticiclone africano rimarrà ben saldo nel corso della settimana sulle latitudini mediterranee, mantenendo condizioni di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia. Queste le previsioni del tempo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che parla di cielo generalmente sereno, e anche nelle ore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Meteo a Palermo, cielo generalmente sereno con temperature in aumento: "La massima arriverà a 33 gradi"

