Meteo 23 giugno 2025 allarme caldo torrido in queste zone

Prepariamoci a vivere un’ondata di calore senza precedenti: il 23 giugno 2025 segna l’inizio di un’ondata di caldo torrido che coinvolgerà molte regioni italiane. Dopo settimane di temporali, l’anticiclone si rafforza, portando temperature record e un’aria soffocante. È fondamentale conoscere i dettagli per affrontare al meglio questa nuova fase. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul meteo di lunedì 23 giugno e le zone più colpite.

Lunedì 23 giugno, comincia una nuova fase meteorologica in Italia. Prepariamoci a un fine mese con l'anticiclone dominante Il break temporalesco della scorsa settimana è già un ricordo. Da lunedì 23 giugno è attesa una nuova svolta meteo sull'Italia che – lo preannunciamo – ci riporterà a quanto abbiamo vissuto nella prima metà del mese.

