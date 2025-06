META attenzione alle pagine fake che sfruttano la violenza sulle donne per truffarvi

attori dietro queste pagine utilizzano strategie sofisticate e ingannevoli per sfruttare temi sensibili come la violenza sulle donne, al solo scopo di truffarvi. Non lasciatevi ingannare da false promesse o video manipolati: la vostra sicurezza deve essere sempre la priorità . Rimanete vigili e informati, perché in rete i truffatori sono pronti a colpire anche quando meno ve lo aspettate. In questo caso, i...

Non ci sono soltanto video falsi, modificati o generati con l’Intelligenza Artificiale, per vendervi prodotti totalmente inutili e dannosi che promettono miracoli per la vostra salute. Nel mondo delle inserzioni a pagamento sulle piattaforme META, i malviventi pagano e ottengono comunque un risultato, consapevoli di un imminente blocco delle pagine e degli account appositamente creati per avviare le operazioni truffaldine. In questo caso, i truffatori sfruttano il tema della violenza sulle donne per attirare l’attenzione degli utenti. Per chi ha fretta: un breve manuale anti truffa. Controllate quando è stato creato l’account o la pagina Facebook. 🔗 Leggi su Open.online

