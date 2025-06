Messina scoperto mini market della marijuana in casa | 29enne arrestato per spaccio di droga

A Messina, un giovane di 29 anni ha sorpreso tutti con il suo mini market di marijuana nascosto in casa, culminando in un arresto per spaccio di droga. La scoperta shock sottolinea quanto la criminalità possa infiltrarsi anche nelle vite di chi meno ce lo aspetta, evidenziando l’importanza di un sistema di controllo efficace e vigile. La vicenda apre una finestra sulla lotta alle sostanze illegali nel nostro territorio, invitandoci a riflettere sulle conseguenze di simili comportamenti.

Un giovane di 29 anni è stato arrestato a Messina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Messina, scoperto “mini market” della marijuana in casa: 29enne arrestato per spaccio di droga

