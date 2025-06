Messico ‘golazo’ annullato a Giménez e la sua reazione social Video

Il mondo del calcio è fatto di emozioni forti, e Santiago Giménez ne ha appena regalata una da brivido durante il Messico-Costa Rica della Gold Cup. Quel gol spettacolare, purtroppo annullato, ha portato i tifosi a esplodere di gioia e sorpresa sui social. La reazione social del giovane attaccante del Milan è diventata subito virale, mostrando tutta la passione e l’agonismo che rendono questo sport così avvincente. Ma cosa ha detto Giménez? Scopriamolo insieme.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, era andato in rete in maniera stupenda in Messico-Costa Rica della Gold Cup. Prodezza, però, vana.

