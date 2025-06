Merz non c' è ragione di criticare gli attacchi Usa all' Iran

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, sfida le critiche internazionali sugli attacchi USA all’Iran, affermando che “non c’è alcuna ragione di criticare” queste operazioni. Una dichiarazione che accende il dibattito sulla politica estera e la stabilità regionale, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

"Non c'è alcuna ragione di criticare" gli attacchi americani all'Iran. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, parlando a Berlino, secondo la Afp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, non c'è ragione di criticare gli attacchi Usa all'Iran

In questa notizia si parla di: merz - ragione - criticare - attacchi

Zelensky, Tajani, Kallas e Merz criticano il silenzio USA e gli attacchi russi in Ucraina - Negli ultimi giorni, i leader europei Zelensky, Tajani, Kallas e Merz hanno espresso forte preoccupazione per il silenzio degli Stati Uniti di fronte agli attacchi russi in Ucraina.

Il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, ha ammesso di essere d'accordo con l'attacco che Tel Aviv ha inferto all'Iran, considerandolo un servizio reso a tutto l'Occidente. "Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi", ha dichiarato in un'int Vai su Facebook

Merz, non c'è ragione di criticare gli attacchi Usa all'Iran; Merz, non c'è ragione di criticare gli attacchi Usa all'Iran; Merz, non c'è ragione di criticare gli attacchi Usa all'Iran.

Merz, non c'è ragione di criticare gli attacchi Usa all'Iran - Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, parlando a Berlino, secondo la Afp. Come scrive quotidiano.net

Merz elogia l’attacco israeliano all’Iran: “Fa il lavoro sporco per noi”/ Le critiche: “parole scandalose” - «Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran! Secondo informazione.it