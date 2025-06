Mertens dice addio al calcio | Metto gli scarpini per l’ultima volta solo per te quando giocherà la sua ultima partita

Dries Mertens, icona del calcio e cuore pulsante del Napoli, si congeda dal rettangolo di gioco con un emozionante annuncio: “Metto gli scarpini per l’ultima volta solo per te”. Dopo una carriera straordinaria, tra successi e emozioni, il 38enne belga si prepara a vivere il suo ultimo anello di congiunzione con il calcio. Quando sarà il suo addio ufficiale? Rimanete sintonizzati per scoprire il capitolo finale di questa leggendaria carriera.

“Metto gli scarpini per l’ultima volta solo per te”, Mertens annuncia l’addio al calcio: quando giocherà la sua ultima partita. Dopo tre stagioni in Turchia con la maglia del Galatasaray, Dries Mertens nelle scorse settimane ha detto addio al club turco. Il belga, che ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, in realtà dirà addio proprio al calcio. All’età di 38 anni, dopo aver vestito la maglia del Napoli per 397 volte realizzando 148 gol – marcatore più prolifico nella storia del club -, giocherà la sua ultima partita il 5 luglio, quando a Bratislava si disputerà il match d’addio al calcio di Marek Hamsik. 🔗 Leggi su Sportface.it

