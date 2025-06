Mertens annuncia l' addio al calcio | Giocherò l' ultima partita con Hamsik | VIDEO

Dries Mertens, leggenda del Napoli, ha annunciato il suo addio al calcio con un emozionante video inviato a Marek Hamsik. La sua ultima partita sarà il 5 luglio a Bratislava, in occasione della gara di addio dell’ex capitano azzurro. Un momento carico di nostalgia e orgoglio, che segna la fine di un’epoca indimenticabile nel calcio europeo. Un addio che resterà nella memoria dei tifosi di tutto il mondo.

