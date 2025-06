Mertens annuncia il ritiro con un messaggio per Hamsik | Ho smesso con il calcio ma rimetto le scarpe per te

te, rimetto le scarpe una volta ancora. Questa è la mia dedica speciale a te, Marek, e a tutti i ricordi indelebili condivisi in campo. La passione e il talento di Mertens resteranno sempre impressi nel cuore dei tifosi, e ora il suo saluto è anche un gesto di gratitudine e affetto verso gli amici e le sfide che lo hanno segnato. Il calcio perde un grande campione, ma il suo spirito vive nei nostri ricordi più belli.

Partenza da sinistra, dribbling, sterzata a rientrare sul destro e tiro a giro sul palo lontano. Quante volte abbiamo visto questa giocata e quanti gol ha segnato così Dries Mertens, che a 38 anni ha annunciato il ritiro dal calcio. L’attaccante ex Napoli lo ha fatto attraverso un video Instagram, in modo fantasioso, come ci aveva abituati in campo. “Grande Marek, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato”. Sfondo mare di Napoli, messaggio in italiano, indirizzato a Marek Hamsik, ex compagno del belga per sei anni con la maglia napoletana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it