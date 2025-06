Meret-Napoli in arrivo la fumata bianca | rinnovo fino al 2027 Schira

Alex Meret e il Napoli sono pronti a scrivere un nuovo capitolo: secondo Nicolò Schira, l’estremo difensore avrebbe trovato l’accordo per un rinnovo fino al 2027, confermando il suo ruolo di pilastro tra i pali azzurri. La fumata bianca è ormai vicina, e i tifosi possono sognare ancora più in grande con questa partnership che si rafforza. Ce ne sono tutte le premesse: la storia d’amore tra Meret e Napoli continua a splendere.

Ci siamo: la ‘telenovela’ del rinnovo di Alex Meret col Napoli sembrerebbe finalmente giunta alla sua conclusione. Stando infatti a quanto riferisce Nicolò Schira, l’estremo difensore avrebbe trovato l’accordo con il club per allungare il matrimonio per altre due stagioni. Il nuovo contratto sarà valido 30 giugno 2027 e garantirà al friulano 2.5 milioni l’anno. Meret-Napoli, in arrivo la fumata bianca: il tweet di Schira. Alex #Meret has extended his contract with #Napoli until 2027 (€2,5Myear). #transfers https:t.co942ilMBUQy — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2025 Leggi anche: Darwin Nunez ha aperto al Napoli dopo che Conte gli ha presentato il progetto (Fabrizio Romano) Osimhen, l’Al Hilal gli offre 40 milioni all’anno per quattro anni (Corsport). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it